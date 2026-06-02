KK Crvena zvezda nastavio je da ojačava svoje redove potpisivanjem višegodišnjih ugovora sa najtalentovanijim igračima iz mlađih selekcija.

Prvi profesionalni ugovor u ponedeljak je potpisao Jovan Bikić, bivši košarkaš KK Beko i reprezentativac Srbije, koji je tokom proleća bio član juniorske selekcije koja je nastupala na zavšnim turnirima ABA i Evrolige, na kojima je ostavio odličan utisak.

Jovan Bikić je potpisao četvorogodišnji ugovor sa KK Crvena zvezda. Rođen je 2008. godine, jedan je od najtalentovanijih igrača u svom godištu koji može da igra na više pozicija u timu, od plejmejkera do pozicije krila.

Visok je dva metra, prve košarkaške korake napravio je upravo u mlađim selekcijama Zvezde, a nakon „kaljenja“ u KK Pobednik i KK Beko vratio se u Zvezdu.