Lazar Marković je završio saradnju sa Apolonom. Krlinom napadaču je istekao ugovor sa klubom iz Limasola i biće slobodan u izboru nove sredine, pošto nije došlo do dogovora o nastavku saradnje.

Bivši fudbaler Partizana je ove sezone imao ulogu džokera. Na 22 meča je upisao dva gola i dve asistencije, i delovalo je da će Kiprani možda pokušati i da ga zadrže. Osim sa Markovićem, klub se rastao i sa Pedrom Markesom, Tomasom Lamom i Jaromir Zmrhalom.

Ostaje da se vidi gde će Marković nastaviti karijeru i da li bi među opcijama mogao da bude i povratak u srpski fudbal.

Nekadašnji reprezentativac Srbije je tokom karijere promenio veliki broj klubova, a između ostalog je nastupao za Benfiku, Liverpul, Fenerbahče, Sporting...