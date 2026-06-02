Reprezentacija Austrije biće drastično oslabljena na predstojećem Mundijalu koji se održava u SAD, Meksiku i Kanadi.

Naime, jedan od najboljih igrača tima Kristof Baumgartner neće igrati na ovom takmičenju zbog povrede. Sjajni vezista se povredio na zagrevanju pred prijateljski meč sa Tunisom. Baumgartner je osetio oštar bol u butnom mišiću desne noge, a hitni pregledi magnetnom rezonancom potvrdili su najcrnje slutnje medicinskog tima: povreda je takve prirode da je oporavak do početka Mundijala nemoguć.

Selektor Austrije, Ralf Rangnik, nije krio razočaranje ovakvim razvojem situacije, svestan koliko će mu ovaj fudbaler nedostajati u duelima sa najboljim svetskim selekcijama.

- Ovo su, naravno, veoma gorke vesti, kako za Kristofa, tako i za nas kao tim. On je izuzetno važan igrač i centralna figura u našoj ekipi. Sada mu pružamo punu podršku u oporavku - rekao je utučeni Rangnik.

Ovo je veliki udarac za Marka Arnautovića i njegove saigrače koji će morati da igraju bez motora ekipe.

Podsetimo, Austrija će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi C sa aktuelnim šampionom Argentinom, Alžirom i Jordanom.