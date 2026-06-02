eli Crvena zvezda ofanzivca Loizosa Loizua, to više nije tajna, ali...

Reprezentativac Kipra definitivno želi da napusti Tel Aviv i to je saopštio i čelnicima kluba. Naime, njegova želja je da pređe u neko kvalitetnije prvenstvo, pa makar to bilo i za manje novca od onog koliko Hapoel može da mu ponudi.

Navodi se da Hapoel nije zvanično ponudio novi ugovor Kipraninu baš zato što je nezadovoljan, i zato što se mesecima govorilo da želi da napusti klub. Loizu je svoju odluku saopštio saigračima još pre nekoliko meseci.

S druge strane, i Stav Turiel se dovodio u vezu sa Zvezdom, ali “Sport 5” piše da će on ostati u Hapoelu. Ističu i da nije za Loizua definitivno da će otići na Marakanu, ali podsećaju da je Zvezda zainteresovana za njega.

Krajnji cilj Kipranina je i da mu Zvezda bude međustanica za Lige petice. Kako su mediji pisali već – ima izlaznu klauzulu u visni od 3.000.000 evra, i Zvezda planira da je aktivira.