Srpski fudbaler Andrej Ilić ovog leta biće "tražena roba", pogotovo na Ostrvu, pošto se u trku za njegov potpis, osim Konventrija, uključio i Notingem Forest!

Tako barem javljaju pojedini britanski mediji koji navode da je Ilić, aktuelni član Union Berlina, i te kako zanimljiv Šumarima koji žele da ojačaju sastav i izbegnu borbu za opstanak kao ove godine.

Ilić ima još godinu dana ugovora sa nemačkim timom, dao je šest golova i imao 12 asistencija u svim takmičenjima, a ovog leta trebalo je da bude i u sastavu reprezentacije Srbije.

Selektor Veljko Paunović je hteo da ga zove, ali ga je Ilić "odjavio" SMS porukom u kojoj je pisalo.

- Mislim da nema potrebe da dolazim po vizu, neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju, naporna sezona, rođeni brat mi se ženi 30. maja. Mislim da je to opravdano, ali ako postoji neki drugi kontekst, ne želim da postoje bilo kakve spekulacije po tom pitanju - sadržaj je koji je Ilić poslao Paunoviću pre mečeva sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom.