Srpski reprezentativac Dušan Vlahović još uvek ne zna gde će igrati naredne sezone, ali se čini da to neće biti u redovima Juventusa.

Napadač "stare dame" ima ugovor sa klubom do 30. juna, ali dogovor o nastavku saradnje još uvek nije postignut, a verovatno i neće.

Ipak, dve strane će poslednji put u narednih nekoliko dana sesti za sto i odlučiti da li nastavljaju dalje ili ne.

Ukoliko se odluče za rastanak, a sve su prilike da će tako biti, Vlahović će vrlo verovatno postati novi igrač Napolija gde ga želi bivši trener Masimilijano Alegri.