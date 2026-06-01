Fudbal poslednjih godina vodi rat protiv jedne pojave koja nervira navijače širom sveta gotovo koliko i loše suđenje – namernog odugovlačenja igre. Od golmana koji po pola minuta nameštaju loptu na peterac, preko igrača koji lagano šetaju ka aut-liniji prilikom izmene, pa sve do brojnih sitnih trikova kojima se krade vreme. FIFA je sada odlučila da tome stane na kraj i na Svetskom prvenstvu 2026. uvede pravila kakva do sada nisu viđena na najvećoj fudbalskoj sceni.

Svetska kuća fudbala pripremila je niz novih mera čiji je cilj da ubrza ritam utakmica i spreči ekipe da troše dragocene minute kada im rezultat ide u prilog. Poruka je jasna, na Mundijalu više neće biti prostora za očigledne pokušaje krađe vremena.

Jedna od najzanimljivijih novina odnosi se na izvođenje auta i gol-auta. Sudije će koristiti javno vidljivo odbrojavanje od pet sekundi, a igrači će morati da reaguju pre nego što vreme istekne. Ukoliko se aut ne izvede na vreme, lopta automatski prelazi u posed protivničke ekipe. Još rigoroznija kazna predviđena je za odugovlačenje kod gol-auta, pošto će rival u tom slučaju dobiti korner.

FIFA je posebnu pažnju posvetila i izmenama, segmentu igre koji je poslednjih godina često korišćen za prekidanje ritma utakmica. Od trenutka kada se na semaforu pojavi tabla za izmenu, igrač koji napušta teren imaće svega 10 sekundi da izađe iz igre, i to preko najbliže aut-linije.

Ukoliko se fudbaler ne pridržava tog pravila, njegov naslednik neće moći odmah da uđe na teren. Moraće da sačeka naredni prekid igre posle nastavka utakmice, što praktično znači da će njegov tim određeni period igrati sa igračem manje.

Nova pravila obuhvataju i situacije kada se fudbalerima ukazuje medicinska pomoć. Igrači koji zbog tretmana napuste teren više neće moći momentalno da se vrate u igru nakon nastavka meča. Umesto toga, moraće da sačekaju najmanje jedan minut pre nego što ponovo dobiju dozvolu za ulazak na teren.

Na taj način FIFA želi da smanji broj situacija u kojima se povrede koriste kao sredstvo za prekidanje ritma protivnika ili kupovinu vremena u završnicama utakmica.