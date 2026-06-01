Fudbalski klub Partizan je održao Skupštinu u prostorijama Sportskog centra "Teleoptik", gde se ozbiljna debata vodila.

Na Skupštini je bilo nekoliko govornika. Prvo se obratio Danko Lazović, potom, Peđa Mijatović, pa i svi ostali.

Ovako je izgledao dnevni red Skupštine:

1. Izbor radnih tela (zapisničari i overivači zapisnika) i eventualno poveravanje vođenja sednice drugom licu u skladu sa odredbom iz člana 50. stav 9. Statuta

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

3. Usvajanja izveštaja o poslovanju Kluba sa finansijskim izveštajem, u periodu od prethodno održane redovne sednice Skupštine

4. Glasanje o poverenju članova Upravnog odbora Kluba

5. Razno

Po završetku, došlo je i do glasanja, a ono je bilo tajno. Posle prebrojanih glasova, došlo se do konačne odluke, a to je da svi ostaju!

Zatim je održana konferencija za medije, gde se novinarima obratio Rasim Ljajić.

-Pretpostavljam da vas ne interesuje kako je tekla rasprava, već samo rezultati glasanja. Vi pitajte šta god hoćete. Ukratko, hoću da kažem da smo imali konstruktivnu i na momente polemičnu raspravu. Iznete su različite pozicije, statovi, gledišta iz prethodnih godinu i po dana. Zajednički imenitelj je da je napravljen rezultat u smislu stabilizacije kluba, ali smo nezadovoljni plasmanom na tabeli i proces se nastavlja dalje, ne samo finansijski, nego i organizaciono da se klub stabilizuje. Svake naredne godine Partizan se bori za najviši plasman i da igra Evropu. Kao što smo najavili, stavili smo na glasanje poverenje članovima UO, da vidimo da li postojeći saziv i sastav UO ima poverenje članova Skupštine. Glasanje je bilo tajno i nakon prebrojanih glasova, pojedinačno rezultati su i kakve su posledice:

Rasim Ljajić 30 za, 2 uzdržana, 3 protiv

Danko Lazović: 25 za, 3 uzdržana, 5 protiv

Predrag Mijatović: 11 za, 4 uzdržana, 20 protiv

Milka Forcan: 23 za, 4 uzdržana, 6 protiv

Vojislav Lazarević: 20 za, 3 uzdržana, 8 protiv

Da bi neko bio razrešen, potreban je 21 glas protiv. Pošto se u ovom slučaju to nije dogodilo, nijedan član UO nije dobio 21 glas, u formalnom smislu, ovaj sastav UO ostaje u onom sazivu koji je ustanovljen na prošloj sednici. Potvrđen je mandat.