Nastavili su fudbaleri Srbije da se brukaju gde stignu. U nedelju, 31. maja 2026. godine saznali smo i da su Zelenortska Ostrva fudbalska sila za Srbiju.

Mediji u regionu naslađuju se još jednoj katastrofi "orlova".

Tako recimo bosanski portal Sportsport.ba navodi "Bruka, katastrofa, očaj, šamar za fudbal u Srbiji"!

"Debakl Orlova u Lisabonu: Srbija pala bez ispaljenog metka protiv Zelenortskih Ostrva", piše Klix.ba.

Hrvatski sajt 24 sata između ostalog piše "Zelenortski Otoci 'razbili' Srbe".

Hrvatske Sportske novosti objavile su naslov "Debakl Srbije, ponizila ih otočna državica od 500.000 stanovnika".