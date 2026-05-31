Sebastijan Polter odlazi iz Partizana, saznaje Meridan sport.

Iskusnom nemačkom napadaču je istekao ugovor sa klubom iz Humske i saradnja neće biti nastavljena.

Polter je zimus stigao u Partizan kao zamena za Jovana Miloševića. U crno-belom dresu je odigrao 17 utakmica i postigao dva gola, uz isto toliko asistencija.

Nije uspeo zajedno sa Andrejom Kostićem da nadomesti odlazak Miloševića, ali je ostavio sasvim solidan utisak u prolećnom delu sezone.

Kao jedna od eventualnih opcija za naslednika, prethodnih dana spominjalo se u Humskoj ime Tarema Mofija, napadača Nice koji je u protekloj polusezoni bio na pozajmici u Portu. Ipak, za sada se sve svodi samo na puko interesovanje, bez konkretnijih ponuda.