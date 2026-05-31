Košarkaši Partizana i Dubaija igraju finalnu seriju ABA lige.

Koja od ekipa prva dođe do tri pobede, osvojiće regionalni trofej. Crno-beli su branioci titule.

Spekulisalo se gde će se igrati prve dve utakmice u kojima je Dubai domaćin, da li u Zenici gde su igrali polufinalnu seriju ili u Dubaiju, međutim, odluka je pala. Crno-beli će ići na gostovanje u Ujedinjene Arapske Emirate.

Partizan je pristao na ovu odluku i tim povodom se klub i oglasio.

Prva dva meča se igraju 04. i 06. juna u Dubaiju, a onda se finalna serija seli u Beogradskoj areni 10. juna.