PAO je i u revanšu bio bolji od PAOK-a, ovoga puta u Solunu (102:94), čime je prošao u finale.

Tamo će igrati sa boljim iz meča Olimpijakosa - AEK-a (1:0).

-Mislim da smo bolji tim od Olimpijakosa i to ćemo pokazati u finalu. Čestitam Olimpijakosu na osvajanju Evrolige, ali mi ćemo osvojiti grčko prvenstvo - kaže Ataman i dodaje:

-Imamo tri povređena igrača. To su Slukas, Rogavopulos i Kalaicakis. Olimpijakos ima toliko stranaca u timu, u prednosti su. Danas smmo pokazali snagu i spremni smo za titulu.

Podsetimo, Panatinaikos je osvojio grčki Kup, dok je Evroligu prigrabio Olimpijakos.