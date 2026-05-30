Proslavljeni košarkaški trener, a sada analitičar na TV Arena Sport, Vlade Đurović, kritikovao je Crvenu zvezdu nakon poraza u polufinalu Superlige Srbije.

Crveno-beli su u Nišu izgubili od Spartaka rezultatom 90:89 i tako na neslavan način završili ovu sezonu.

Đurović smatra da su Subotičani zasluženo slavili, a posebno se osvrnuo na poslednji napad, kada je Olivije Henlan pogodio za pobedu.

- Spartak je po igri zasluženo pobedio. Po meni, nije igrač utakmice Henlan, koji je odigrao odlično i pogodio za pobedu. Međutim, igrač utakmice je igrač Zvezde koji ga je čuvao. Ne može takva odbrana da se igra na četiri sekunde do kraja, da te tako prođe, čak i bez finte. Prolazi te i daje koš. Čitave godine Zvezda slabo igra odbranu i sada je primila 90 poena. Od evroligaša je to možda u redu, ali od Spartaka i drugih ekipa je previše - rekao je Đurović.

Zvezda je osvojila Kup Radivoja Koraća, u Evroligi je ispala u plej-inu, a u ABA ligi u polufinalu od Partizana sa 2:0 u seriji.

Đurović je naglasio da ne prihvata objašnjenja da bi drugačiji sastav doneo drugačiji ishod u Nišu i ocenio da je Zvezda na teren izašla sa ozbiljnim pristupom

- Da ne pomisle ljudi koji nisu gledali utakmicu da je Zvezda bila nezainteresovana ili da je nije interesovala titula. Zvezda je igrala vrlo ozbiljno, ponašanje stručnog štaba i igrača na klupi to potvrđuje. Nisu uspeli da pobede Spartak i to znači da ovaj tim nije dovoljno dobar. Možda neko misli da bi bilo drugačije da je igrao ovaj ili onaj igrač, ali ne. Da je igrao Moneke, ne mislim da bi bilo išta bolje, možda bi bilo i gore. Da je igrao Rivero, ne vidim šta bi bilo bolje. Zvezda je utakmicu izgubila u skoku. Slabo su branili šut za dva poena, a Spartak je imao veoma dobar procenat - istakao je Đurović.