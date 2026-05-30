Crvena zvezda je u zimskom prelaznom roku 2015. dovela vrlo zanimljivo pojačanje. Na "Marakanu" je stigao reprezentativac Antigve i Barbude Džoš Parker.

Momak koji poseduje državljanstvo Velike Britanije se vrlo brzo pokazao kao promašena investicija crveno-belih. Prvo je ušao u sukob sa Nenadom Lalatovićem, a kasnije nije uspeo da se nametne ni Miodragu Grofu Božoviću i rastanak je bio neminovan.

U dresu Zvezde je odigrao ukupno 14 utakmica i postigao četiri gola. U avgustu 2015. je otišao na pozajmicu u Aberdin, a već u januaru naredne godine se vratio u redove crveno-belih, da bi potom trajno napustio klub nakon raskida ugovora.

Posle odlaska iz Beograda njegova karijera je u slobodnom padu. Naredni njegov klub bio je Veldston iz zapadnog Londona, koji je amaterski, a prvi sledeći profesionalni angažman mu je bio u Gilingemu. Promenio je u međuvremenu veliki broj klubova u nižim ligama Engleske, a od 2022. nosi dres Oksford sitija.

Oksford je 15. klub u karijeri Parkera. Igrao je, između ostalog, za Kvins Park Rendžers, Vimbldon, Nortempton, Oldam, Domžale, Čarlton...

Mnogi navijači Zvezde su ga verovatno zaboravili, a njegov mandat na "Marakani" je obeležilo problematično ponašanje.