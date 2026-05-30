Košarkaš Oklahome Džejlen Vilijams propustiće zbog povrede sedmi meč finala Zapadne konferencije NBA lige protiv San Antonija, saopšteno je danas.

Vilijams se zvanično nalazi na listi povređenih košarkaša i neće igrati na duelu protiv San Antonija, koji je na programu sutra od dva časa po centralnoevropskom vremenu u Oklahoma Sitiju. Američki mediji navode da je košarkaš Oklahome pogoršao povredu leve tetive na jučerašnjem šestom duelu protiv San Antonija.

Trenutni rezultat u seriji između Oklahome i San Antonija je 3:3, a pobednik sedmog meča igraće u velikom finalu NBA lige protiv Njujorka.