Na spisku se nalazi i fudbaler Bajerna i kapiten reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis, koji je bio neizvestan za učešće na Mundijalu zbog povrede tetive.

- Imamo najbolju grupu od 26 igrača koju je ova zemlja ikada okupila u bilo kom trenutku. Da li su svi oni trenutno u punoj formi? Ne, ali su blizu. Hoće li svi biti 100 odsto spremni za prv meč protiv BiH? Ne, to neće biti slučaj. Ali imaćemo zaista jak tim koji će biti spreman za tu utakmicu. I verujemo da ćemo biti jači kako turnir bude odmicao - rekao je Marš.

Na spisku se nalaze - golmani: Maksim Krepo (Orlando), Oven Gudman (Kristal Palas), Dejn Sent Kler (Inter Majami); odbrana: Moiz Bombito (Nica), Derek Kornelijus (Olimpik Marsej), Alfonso Dejvis (Bajern), Luk de Fužerol (Fulam), Alister Džonston (Seltik), Alfi Džons (Midlsbro), Riči Larija (Toronto), Niko Sigur (Hajduk), Džoel Voterman (Čikago); srednji red: Ali Ahmed (Norič), Tejdžon Bjukenen (Viljareal), Matje Šoanjer (Los Anđeles), Stiven Eustakio (Porto), Marselo Flores (Tigres), Ismael Kone (Sasuolo), Lijam Miler (Hal), Džonatan Osorio (Toronto), Nejtan Saliba (Anderleht), Džejkob Šafelburg (Toronto); napad: Džonatan Dejvid (Juventus), Promis Dejvid (Union SG), Kajl Larin (Sautempton), Tani Oluvaseji (Viljareal).

Fudbaleri Kanade će na Mundijalu igrati u grupi B sa selekcijama Bosne i Hercegovine, Katara i Švajcarske.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, SAD i Meksiku.