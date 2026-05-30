Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, gostovao je u podkastu "X&O’s" kod Edina Avdića, gde je otvoreno govorio o Partizanu i priznao da mu je žao što nikada nije dobio ponudu od crno-belih.

Iskusni centar je istakao da bi mogućnost da obuče crno-beli dres za njega predstavljala veoma zanimljivu opciju.

- Nisam, barem koliko ja znam, imao ponudu Partizana, ali bih voleo da sam imao - rekao je Nurkić, pa dodao:

- Sada sam na birou - poručio je uz osmeh, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i maštanja među "grobarima".

Nurkić je karijeru počeo u Cedeviti, a 2014. godine je potpisao za Denver Nagetse. U Koloradu je bio do 2017, da bi zatim nastupao za Portland, Finiks, Šarlot i Jutu, a godinama je i jedan od ključnih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine.