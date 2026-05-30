Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su danas 13. poziciju u takmičenju miks timova vazdušnim pištoljem na Svetskom kupu u Minhenu.



Arunović i Mikec su u kvalifikacijama zauzeli 13. mesto sa 574 kruga i nisu uspeli da se plasiraju u finale.



Najbolji rezultat u kvalifikacijama zabeležio je kineski par Jijao Šen/Šuaihang Bu sa 584 kruga. Plasman u finale izborila su četiri najbolja miks tima.



Streljački savez Srbije podseća da je Svetski kup u Minhenu drugi zajednički nastup za Zoranu Arunović i Damira Mikeca ove sezone na velikim takmičenjima. Na prvom Svetskom kupu, koji je održan u Granadi, srpski miks tim je zauzeo peto mesto.