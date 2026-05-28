Vaterpolisti kragujevačkog Radničkog superiorno su odbranili titulu prvaka Srbije pošto su večeras pobedili Novi Beograd rezultatom 11:8 i tako ukupnim skorom 3:0 slavili u finalnoj seriji plej-ofa.

Kragujevčanima je ovo treća titula prvaka Srbije u istoriji, a druga u nizu.

Strahinja Rašović i Andrija Prlainović su sa po tri gola predvodili Radnički, Nikola Jakšić, Angelos Vlahopulos, Valiko Dadvani, Nikola Dedović i Duško Pijetlović dali su po gol. Radoslav Filipović je imao 19 odbrana.

Miloš Ćuk je sa tri gola bio najefikasniji u Novom Beogradu, Viktor Urošević i Marko Dimitrijević dali su po dva, a Vasilije Martinović jedan.