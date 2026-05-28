15:52 - Senzacija godine! Janik Siner je ispao u drugom kolu Rolan Garosa!

15.33 - Janik Siner je pred porazom. Serundolo ima dva brejka prednosti u petom setu!

14.39 - Siner je izgubio set! Otišao je u toalet i jasno je da ima veliki problem.

14.33 - Janik Siner je na korak od pobede, ali... Prekinui je meč. O čemu se radi, pogledajte OVDE.

13.44 - Zašto niko ne gleda meč Janika Sinera? Prosto je...

13.01 - Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo Rolan Garosa u dubl konkurenciji, pošto su danas u prvom kolu pobedile češki par Džesiku Malečkovu i Mirijam Škoh rezultatom 6:4, 6:1 za sat i 25 minuta igre.

11-35 - Jedna jeziva povreda pogodila je sve u Parizu. O čemu je reč pogledajte OVDE.

11.19 - Džon Mekinro je govorio o rivalima Janika Sinera i njihovim šansama:

-Čini mi se da je jasno: Siner protiv svih. Janik je očigledan favorit. Alkaraz i on su na drugom nivou, i strašno je za tenis što Karlos ne može da igra u Parizu i na Vimbldonu. Jedina šansa koju mogu da dam Sinerovim protivnicima je da ova vrućina potraje duže vreme, jer je to situacija u kojoj on malo pati. Mislim da bi mu fizički jak igrač, sposoban da iskoristi ekstremne vremenske uslove, mogao stvoriti probleme. Ali videli smo to u Monte Karlu i Rimu: Janik se mučio protiv Mahača i Medvedeva, ali je onda pobedio. Jedina šansa koju imate je da igrate razmene od 30 udaraca i pokušate da ga savladate. Pitam se: da li postoje igrači sposobni za to upravo sada?", kaže Mekinro.

10.24 - Direktan prenos meča Janika Sinera možete pratiti na kanalu Eurospor 2.

10.05 - Kecmanović je otkrio i šta mu se desilo u drugom kolu. Pričitajte OVDE.

09.11 - Miomir Kecmanović je progovorio. Evo šta je istina!

09.03 - Vrućina je ogroman problem... Evo šta se dešavalo sa ovim nesrećnim momkom.

09.02 - Janika Sinera čeka pakao! Igraće danas po najvećoj vrućini. Na teren će u podne...

09.01 - Fokina je između dva kola ostao bez trenera.

-Poslao mi je u nedelju, posle meča sa Džumhurom, baš dugu poruku u kojoj kaže da ne želi da nastavi saradnju. Nikome iz tima ništa nije rekao, samo je seo na avion za Majami. Posle sam čuo da je isto uradio još nekolicini igrača. Izgleda da je to kod njega normalno. Kao čovek nas je razočarao i nemam nameru da ga jurim. On je odlučio da ne nastavi sa nama, makar do kraja turnira. To više nije moj problem, odrasla je osoba i trebalo bi da zna šta radi - rekao je Aleks posle eliminacije.

09.00 - Dobar dan i dobro došli na naš blog posvećen Rolna Garosu. Šta je bilo juče, pogledajte OVDE.