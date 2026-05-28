Neverovatne scene gledamo na Rolan Garosu.

Italijanski teniser, Janik Siner, igra meč drugog kola Rolan Garosa, protiv Argentinca Fransiska Serundola.

Na terenu se odvija prava drama.

Naime, Italijan je vodio sa 2:0, sada je 2:2.

A, Siner je u jednom trenutku napustio teren, jer je previše vruće u Parizu.

Italijan je vodio 2:0 u setovima, a na 5;4 je servirao za meč, tada je bilo 0:40 na njegov servis, a onda je nastala drama sa mučninom koju je Italijan osećao.

Mnogi su osudili ovaj potez, a ostaje da se vidi kakva će situacija biti do kraja meča.

Jedan od onih koji su kritikovali ovaj potez Italijana je i srpski teniski trener, Petar Popović.

Obratio se ATP-iju i poručio da je to što je Italijan uradio skandal i da pravila treba da budu ista za sve.