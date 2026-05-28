TSC je iznenađujuće ispao iz Superlige Srbije, iako im se na početku sezone predviđalo da će se boriti za Evropu.

Tomislav Sivić nije ostvario misiju u Bačkoj Topoli. Iskusni stručnjak je u prethodnim klubovima bio uspešan u ulozi spasioca, dok je sa Topolčanima ispao iz elite.

Saradnja Sivića i TSC-a je tako završena.

U Bačkoj Topoli neće žuriti sa izborom šefa stručnog štaba, prvo će da analiziraju minulu sezonu, a onda krenuti u potragu i definisati igrački kadar za prvoligaško prvenstvo.