Verovatno da su navijači Crvene zvezde i zaboravili na njega, ali od 1. jula u redove crveno-belih vraća se vezista Edmund Ado.

Fudbaler koga su crveno-beli jurili mesecima, koji je zbog dolaska na "Marakanu" odstranjen iz ekipe Šerifa jer mu nije bio dozvoljen transfer na kraju je preko Spartaka iz Subotice stigao u Ljutice Bogdana, ali nije upisao nijedan zvaničan meč za Zvezdu.

Ado je dve godine igrao na pozajmici u OFK Beograd i ostavio sasvim solidan utisak. Ipak, čini se da crveno-beli ne planiraju da zadrže momka iz Gane već bi da ga prodaju ovog leta i slušaće ponude za njega.

Vezista ima ugovor sa Zvezdom na još jednu godinu, a doveden je iz Spartaka za 400.000 evra. Igrao je kratko za Radnički iz Niša, a pre toga za Šerif, Senicu i Majti Kosmos.