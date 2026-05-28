Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović nalazi se na prekretnici u Lajpcigu i uskoro bi trebalo da bude poznata njegova sudbina.

Kako piše “Spox” – Maksimović nije u planovima trenera Olea Vernera, i izvesno će otići na pozajmicu. Ali, pitanje je da li to popularni Mesi želi?

Podseća nemački medij da je Maksimović imao problem sa butinom i da ga je to sprečilo da upiše veću minutažu. Ipak, činjenica da je odigrao samo 88 minuta prošle sezone u Bundesligi jasno ukazuje na to da je Maksimović u trećem planu kluba.

- Sviđa mi se način na koji radi, tačno zna čemu treba da se posveti, i to radi s puno posvećenosti i entuzijazma. Verujem da je Andrija igrač u kojem ćemo uživati. On vidi neke stvari koje drugi ne vide. Poseduje sve tehničke veštine da ode na viši nivo - rekao je Verner pre nekog vremena.