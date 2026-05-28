Već mesecima se govori da pregovori oko nastavka saradnje između Vlahovića i Juventusa praktično stoje u mestu. Srbin ima ugovor do kraja juna, a kako dogovor nije ni blizu, sve je više signala da će napustiti klub.

Pominjao se i Bajern, ali navodno mu u Minhenu ne garantuju glavnu ulogu u timu, što je dodatno poguralo priču o odlasku u Napoli.

Prema navodima iz Italije, sportski direktor Napolitanaca Đovani Mana već je obavio prve razgovore sa agentima srpskog golgetera. Ideja Napolija je da Vlahovića dovede bez obeštećenja i od njega napravi jednu od glavnih zvezda novog projekta.

Posebno je zanimljivo što se kao mogući novi trener Napolija pominje Masimiliano Alegri. Upravo je Alegri svojevremeno imao veoma dobar odnos sa Vlahovićem u Juventusu, pa mnogi smatraju da bi njegov dolazak mogao značajno da poveća šanse da Srbin obuče plavi dres.

Ipak, potencijalni transfer izazvao bi pravi zemljotres u Torinu. U Torinu se prelazak kod velikog rivala ne prašta lako, a bes navijača dodatno pojačava činjenica da bi Srbin mogao da ode bez obeštećenja, iako je za njega plaćeno čak 84 miliona evra.

Pristalice Juventusa već mesecima kritikuju Vlahovića zbog slabijih partija i zastoja u pregovorima oko novog ugovora, ali bi potpis za Napoli bio kap koja preliva čašu.