Srpski fudbaler Dušan Vlahović još uvek ne zna gde će igrati naredne sezone. Vreme prolazi, a Srbin još uvek ništa nije potpisao, ne samo za Juventus, već ni za neki drugi klub, a interesovanja je mnogo.

U Torinu se još uvek nadaju da bi moglo da dođe do dogovora, ali kako svaki dan prolazi, tako su šanse sve manje i manje.

Direktor Juventusa Damijano Komoli govorio je upravo o tome.

- Voleli bismo da zadržimo našeg napadača, ali sada sve zavisi od Dušana i njegovog oca.

Dodao je Komoli i da je Vlahović održao datu reč i nije potpisao ni za koga tokom zime.

- Oko Božića smo Dušan i ja seli u moju kancelariju i tada mi je obećao da neće u januaru potpisati ni za koga. Tako je i uradio - otkrio je Komoli.