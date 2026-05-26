Mikec je do 17. mesta vazdušnim pištoljem došao pogodivši 581 krugova. Do pred kraj meča bio je u konkurenciji za finale, ali par "devetki" u završnici ga je ostavilo "ispod crte". Od finala su ga delila dva kruga. U kvalifikacijama su na vatrenu liniju izašla 142 takmičara. Debitant na seniorskom međunarodnom takmičenju, Matija Kvasnevski, je zauzeo 55. poziciju.



Rakonjac je vazdušnom puškom pogodio 631.1 krug, što mu je donelo 20. mesto u konkurenciji 148 strelaca. Za plasman finale bilo je potrebmo 632.5 krugova

Aleksandra Havran je kroz eliminacije stigla do sutrašnjih kvalifikacija u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava. Havranova je pogodila 578 krugova i zauzela 34. mesto u drugoj grupi. Juniorke Ljiljana Cvetković, Anđelija Stevanović i Anastasija Živković nisu prebrodile eliminacije.