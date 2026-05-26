Rukovodstvo Košarkaške lige Srbije odbilo je da izađe u susret Partizanu koji je poslao zahtev da promeni dva strana igrača pred završnicu KLS-a, a crno-beli su mu uputili žustar odgovor.

Partizan će u polufinalu igrati protiv ekipe FMP-a, a crno-belima nije dozvoljeno da pred ovaj meč promene spisak.

Đoan Penjaroja, trener Partizana, pred start KLS-a, morao je da precrta petoricu stranaca: Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bonge, Dilana Osetkovskog i Tonjea Džekirija.

Žofri Lovernj je dobio srpski pasoš pred takmičenje, baš kao i Ebuka Izundu iz Crvene zvezde.

Partizanov zahtev stigao je i zbog toga što su se dvojica stranaca iz sastava - Šejk Milton i Nik Kalates - povredili tokom polufinalne serije ABA lige protiv večitog rivala.

Ipak, ovaj zahtev nije naišao na odobravanje, a potom je Partizan odgovorio.

Partizan navodi da bi njihov zahtev morao da se uvaži zbog slučaja Crvene zvezde. Naime, klub iz Humske ukazuje na to da je KLS istog dana kada je odbio njihov zahtev, tačnije 25. maja, odobrio promenu na licencnom spisku Crvene zvezde - prenosi Mozzart Sport.