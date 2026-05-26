Norveški teniser, Kasper Rud, plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, posle velike borbe i maratonskog duela protiv Romana Safijuljina, iako je imao ogromnu prednost.

Rud je vodio 2:0 u setovima i 5:2 u trećem, a imao je čak i pet propuštenih meč lopti, ali je na kraju tek posle pet setova uspeo da slomi otpor rivala.

Norvežanina očekuje duel sa Međedovićem, a on će se igrati u sredu. Meč je četvrti po redu na programu koji startuje od 11 časova, pa bi trebalo da izađu na teren oko 18 časova.

Rud je biranim rečima govorio o Hamadu Međedoviću:

-Hamad je sjajan igrač, zaista veliki talenat. Pobeđivao je neke veoma dobre i ozbiljne igrače poslednjih godina. Imali smo težak meč u Barseloni prošle godine (7:5, 7:5) i siguran sam da će biti spreman.

Norvežanin je istakao da će važnu ulogu imati i oporavak, posebno zbog izuzetno teških vremenskih uslova u Parizu.

-Daću sve od sebe da se dobro oporavim i budem spreman. Čeka me još jedan težak meč. Vrućina neće nigde nestati uskoro, tako da ćemo obojica pokušati da se pripremimo najbolje što možemo.

Rud je potom dodatno govorio o fizičkom stanju posle iscrpljujućeg meča u uvodnoj rundi.

-Nadam se dobrom oporavku, uz dobru hranu, tretmane i kvalitetan san. Videćemo kako ću se probuditi i kako ću se osećati. Uradiću sve što mogu da budem spreman za težak meč - zaključio je Rud.