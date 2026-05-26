Grčki teniser Stefanos Cicipas se plasirao u drugo kolo turnira u Parizu, pošto mu je Francuz Aleksandar Miler predao meč prvog kola pri rezultatu 6:2, 3:0.

Meč je trajao 51 minut, a onda je Miler morao da preda zbog problema sa povredom.

Cicipas će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča između Italijana Mateja Arnaldija i Holanđanina Talona Grikspora.

Podsetimo, Grk je 2021. godine igrao finale Rolan Garosa, ali je u meču za trofej izgubio od Novaka Đokovića, iako je vodio sa 2:0 u setovima. Stefanos danas nije ni bleda senka tog igrača, što potvrđuje njegov plasman na ATP listi, gde trenutno zauzima tek 79. poziciju.