Marin Čilić je doživeo pravu blamažu na startu Rolan Garosa. Hrvatski teniser je u prvom kolu ubedljivo poražen od anonimnog Francuza Mojza Kuamena sa 3:0, po setovima 7:6, 6:2, 6:1, posle nešto više od dva i po sata igre.

Nakon što je Tejlor Fric ispao na startu, danas je viđeno još jedno ogromno iznenađenje u Bulunjskoj šumi.

Kuame je 318. teniser sveta, a na Rolan Garos je došao preko specijalne pozivnice i već je prevazišao sva očekivanja. Odigrao je spektakularan meč protiv nekadašnejg šampiona US opena i prosto ga počistio sa pariske šljake.

Francuz će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Kamerona Norija i Adolfa Valjeha.