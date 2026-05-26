U dirljivom, haotičnom i pre svega emotivnom meču prvog kola, bolji od njega bio je sunarodnik Igo Gaston sa 3:2 (6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0). A onda je usledio spektakl...

Najemotivniji trenutak večeri bio je Monfisov govor posvećen supruzi, ukrajinskoj teniserki Elini Svitolini. Dok je Elina sa tribina brisala suze, Gael joj je uputio reči koje su obišle svet:

-Želim da zahvalim svojoj ženi, jer bez nje večeras verovatno ne bih bio ovde. Zajedno smo osam divnih godina. Elina, hvala ti što si uz mene, ali ne govorim o Elini Svitolini teniserki, već o Elini ženi, mojoj supruzi koja je uz mene i u dobru i u zlu. Uvek si znala da me podržiš kao muškarca, a ne samo kao sportistu. Bila si tu kada sam sumnjao u sebe, znala si da me podigneš, ohrabriš i pomogneš mi. I iznad svega, podarila si mi najlepši poklon na svetu – našu ćerku. Volim te - poručio je drhtavim glasom Monfis, dok je ceo stadion aplaudirao na nogama.

Francuz je čovek koji nikada nije odigrao dosadan meč, a čini se da mu je malo falilo da u ovom sportu uradi mnogo više. Jedno je sigurno, bez njega više ništa neće biti isto...