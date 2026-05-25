Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa pobedivši Roman Safijulina, 6:2, 7:6, 6:4, 5:7, 0:6, 6:2.

Dvostruki finalista drugog grend slema u sezoni je teže nego što se očekivalo zakazao okršaj sa Hamadom Međedovićem.

Imao je Rud punu kontrolu nad mečom, vođstvo od 2:0 u setovima i 5:2 u trećem, a onda drama niotkuda. Uspeo je Safijulin da spasi čak pet meč lopti i dobije treći set sa 7:5.

Norvežanin je dva puta tražio medicinski tajm-aut i bilo je očigledno da se muči sa kretanjem, što je Safijulin uspeo maksimalno da iskoristi.

U četvrtom setu na terenu je postojao samo jedan teniser, bio je to Safijulin koji Kasperu nije prepustio ni gem.

Ipak, u odlučujućem setu je Rud uspeo da se konsoliduje. Napravio je rani brejk, a onda još jednom oduzeo servis Safijulinu i stigao do pobede.