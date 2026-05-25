Iskreno je govorio Hamad posle pobede.

-Ma ne znam, u tom trenutku, iskreno, padne mi mrak na oči. Baš sam pričao sa trenerom malo sad. Iako sam vodio ja od početka i izgledalo je kao da imam kontrolu, znao sam da u svakom momentu, malo ako kiksnem na na svom servisu, da da je on tu, jako dobro servira i eto, to. Bio sam malo te, malo više tenzičan. Ne volim to što mi se dešava, iskreno. Nije nije tu niko kriv sem mene i to je to - rekao je Međedović na konferenciji za medije.

Nastavio je u istom ritmu.

-Osećao sam se okej, iskreno. Ono sa čime sam najviše zadovoljan je fizika. Fizički sam se osećao jako dobro. Video sam njega da da je imao pad, možda čak i neke grčeve na 4:3 u četvrtom kad je servirao. Tako da to, iskreno, to me čini najviše srećnim, s time sam najviše zadovoljan i eto, to je to.

Otkrio je i čime nije zadovoljan.

-S mojom kilažom. (smeh) Uh... Pa, mislim, mislim... Otkud znam, ti neki... Mislim da sam trebao da dobijem u tri seta. Mislim da nisam trebao da mu dam taj brejk prvi u trećem i onda sam ja vratio i onda taj jako loš taj-brejk. Mislim, on je odigrao dobro, ali eto, te neke sitnice koje ću morati još malo dublje da izanaliziram sad. Vruće glave posle meča nemam pojma ni ja tačno šta.