Prva prepreka uspešno preskočena: Hamad izbegao probleme i obezbedio drugo kolo Rolan Garosa
Međedović prošao dalje na grend slemu u Parizu
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas savladao Nemca Janika Hanfmana rezultatom 6:3, 6:4, 6:7 (1:7), 6:4.
Meč je trajao više od tri sata, a rešen je brejkom u finišu četvrtog seta.
Međedović je u četvrtom setu propustio brejk šansu na početku, ali je u 10. gemu oduzeo servis rivalu i priveo meč kraju.
Naredni rival biće mu bolji iz duela Kaspera Ruda i Romana Safijulina.
Zašto Novak Đoković i dalje igra tenis?
