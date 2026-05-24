Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas savladao Nemca Janika Hanfmana rezultatom 6:3, 6:4, 6:7 (1:7), 6:4.

Meč je trajao više od tri sata, a rešen je brejkom u finišu četvrtog seta.

Međedović je u četvrtom setu propustio brejk šansu na početku, ali je u 10. gemu oduzeo servis rivalu i priveo meč kraju.

Naredni rival biće mu bolji iz duela Kaspera Ruda i Romana Safijulina.