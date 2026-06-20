Održan je žreb za ATP turnir na Majorci, a ono što je loša vest je to da će već u prvom kolu igrati Međedović protiv Kecmanovića!

Tako će samo Hamad Međedović ili Miomir Kecmanović moći da nastave dalju borbu za trofej u ovom španskom mestu na travnatoj podlozi.

Iznenađujuće, ali to će biti njihov prvi međusobni susret ikada. Miomir Kecmanović je trenutno bolje rangiran i nalazi se na 50. mestu, dok je sa druge strane Hamad Međedović za sada na 67. poziciji na ATP listi. Kroz karijeru, Kecmanović je imao bolje rezultate na travi i tri puta je igrao treće kolo Vimbldona.

Interesantno je da će pobednik ovog meča u drugom kolu potom ukrstiti snage sa pobednikom susreta Mario Navone (Argentina) - Lorenco Sonego (Italija).

Najveće pretnje po Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, u zavisnosti ko bude prošao, na ovom turniru biće Grigor Dimitrov i Stefanos Cicipas. Takođe, tu su još i Lučano Darderi, Frensis Tijafo, Alehandro Davidovič Fokina...

Ovo će biti poslednje pripreme pred početak Vimbldona, gde se očekuje da nastupe i Miomir i Hamad.