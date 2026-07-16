Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Gštadu, pošto je danas u osmini finala poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola rezultatom 3:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao dva sata i devet minuta. Sendolo je 45. teniser sveta, dok je Kecmanović 59. na ATP listi.

Kecmanović je prvi set osvojio posle brejka u drugom gemu.

Argentinski teniser je zatim u naredna dva seta po jednom oduzeo servis Kecmanoviću za preokret i pobedu.

Serundolo će u četvrtfinalu turnira u Švajcarskoj igrati protiv pobednika meča između Kaspera Ruda i Haimea Farije.

ATP turnir u Gštadu igra se na šljaci za nagradni fond od 612.620 evra.