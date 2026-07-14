Poznati španski teniser Roberto Bautista Agut odlučio je da završi profesionalnu karijeru.

Nekadašnji polufinalista Vimbldona i deveti igrač na ATP liti posle Otvorenog prvenstva Engleske igrao je na španskom turniru Kup kralja i tu se povukao.

- Ovaj legendarni turnir bio je savršena scena za moj oproštaj. Zahvalan sam svima koji su bili uz mene na ovom putovanju i tenisu za sve što mi je dao - napisao je Roberto u oproštajnom poruci.

On se sada okreće karijeri fudbalera jer je potpisao za lokalnog sedmoligaša, ekipu Els Ibarsos.

- Sa 20 godina još sam sanjao da dajem golove, a ne da osvajam ATP titule - rekao je 38-godišnjak, koji je ood tenisa zaradio preko 20 miliona dolara.