Italijanski teniser, Janik Siner, odbranio je titulu na Vimbldonu, pobedom nad Aleksanderom Zverevim, rezultatom 3:1.

Sineru je ovo peta grend slem titula, po dve je osvojio u Australiji i Londonu, a jednu u Njujorku.

Iza uspeha Italijana ne stoji samo težak rad i talenat koji poseduje, već i skromni roditelji.

Šampion Vimbldona je odrastao u mestu Sesto u okrugu Bolcano u Južnom Tirolu.

Njegov otac Johan je godinama radio kao kuvar, a majka Ziglinde kao konobarcia u planinskom domu Talšlushite u mestu Sesto.

Pošto mu zbog poslovnih obaveza bili zauzeti, Siner je još kao dete naučio da bude samostalan, a upravo njihov primer rada i odricanja smatra ključnim za svoj karakter.

Kasnije je porodica razvila sopstveni mali porodični biznis - pansion Haus Siner ("Kuća Siner") u mestu Sesto, gde Siglinde vodi smeštaj za goste, dok Johan, kada nije uz sina na turnirima, pomaže u restoranu. Reč je o porodičnom objektu, daleko od glamura kakav bi neki očekivali od roditelja trenutnog "Broja 1".

Siner često ističe da se roditelji nisu promenili ni nakon što je postao prvi teniser sveta i višestruki grend slem šampion.

-Moj tata i dalje kuva. I dalje pomaže u restoranu. Mama vodi naš pansion. Oni stalno rade i upravo to volim kod njih. Ništa nisu promenili zbog mog uspeha - rekao je u jednom intervjuu.