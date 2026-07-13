Italijanski teniser, Janik Siner, odbranio je titulu na Vimbldonu, pobedom nad Aleksanderom Zverevim, rezultatom 3:1.
Sineru je ovo peta grend slem titula, po dve je osvojio u Australiji i Londonu, a jednu u Njujorku.
Iza uspeha Italijana ne stoji samo težak rad i talenat koji poseduje, već i skromni roditelji.
Šampion Vimbldona je odrastao u mestu Sesto u okrugu Bolcano u Južnom Tirolu.
Njegov otac Johan je godinama radio kao kuvar, a majka Ziglinde kao konobarcia u planinskom domu Talšlushite u mestu Sesto.
Pošto mu zbog poslovnih obaveza bili zauzeti, Siner je još kao dete naučio da bude samostalan, a upravo njihov primer rada i odricanja smatra ključnim za svoj karakter.
Kasnije je porodica razvila sopstveni mali porodični biznis - pansion Haus Siner ("Kuća Siner") u mestu Sesto, gde Siglinde vodi smeštaj za goste, dok Johan, kada nije uz sina na turnirima, pomaže u restoranu. Reč je o porodičnom objektu, daleko od glamura kakav bi neki očekivali od roditelja trenutnog "Broja 1".
Siner često ističe da se roditelji nisu promenili ni nakon što je postao prvi teniser sveta i višestruki grend slem šampion.
-Moj tata i dalje kuva. I dalje pomaže u restoranu. Mama vodi naš pansion. Oni stalno rade i upravo to volim kod njih. Ništa nisu promenili zbog mog uspeha - rekao je u jednom intervjuu.
Još jedna stvar po kojoj su poznati jeste da izbegavaju pažnju javnosti. Na Vimbldonu 2026. čak su odbili poziv da sede u prestižnoj Kraljevskoj loži, smatrajući da to nije za njih. Siner je o tome govorio i javno.
-Znam svoje roditelje i pitao sam ih da dođu u Kraljevsku ložu, ali bilo je to nemoguće. O tome i nema razgovora. Imaju druge stvari da rade i razumem ih - rekao je Siner posle meča protiv Džensona Bruksbija.
Umesto toga, radije prate sina sa tribina, iz njegovog "boksa" ili ostaju kod kuće, a Siglinde je više puta priznala da zbog treme često ne može da odgleda njegove mečeve do kraja.
Kada je osvojio trofej na Australijan Openu 2024. godine, Siner se zahvalio roditeljima:
-Voleo bih da svako ima roditelje kao što su moji. Uvek su mi dopuštali da izaberem svoj put i nikada nisu vršili pritisak na mene.
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