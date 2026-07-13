Italijanski teniser, Janik Siner, odbranio je titulu na Vimbldonu, pobedom nad Aleksanderom Zverevim, rezultatom 3:1. 

Sineru je ovo peta grend slem titula, po dve je osvojio u Australiji i Londonu, a jednu u Njujorku. 

Iza uspeha Italijana ne stoji samo težak rad i talenat koji poseduje, već i skromni roditelji. 

Janik Siner

Šampion Vimbldona je odrastao u mestu Sesto u okrugu Bolcano u Južnom Tirolu. 

Njegov otac Johan je godinama  radio kao kuvar, a majka Ziglinde kao konobarcia u planinskom domu Talšlushite u mestu Sesto. 

Pošto mu zbog poslovnih obaveza bili zauzeti, Siner je još kao dete naučio da bude samostalan, a upravo njihov primer rada i odricanja smatra ključnim za svoj karakter. 

Kasnije je porodica razvila sopstveni mali porodični biznis - pansion Haus Siner ("Kuća Siner") u mestu Sesto, gde Siglinde vodi smeštaj za goste, dok Johan, kada nije uz sina na turnirima, pomaže u restoranu. Reč je o porodičnom objektu, daleko od glamura kakav bi neki očekivali od roditelja trenutnog "Broja 1". 

Janik Siner

Siner često ističe da se roditelji nisu promenili ni nakon što je postao prvi teniser sveta i višestruki grend slem šampion.

-Moj tata i dalje kuva. I dalje pomaže u restoranu. Mama vodi naš pansion. Oni stalno rade i upravo to volim kod njih. Ništa nisu promenili zbog mog uspeha - rekao je u jednom intervjuu.

 

Još jedna stvar po kojoj su poznati jeste da izbegavaju pažnju javnosti. Na Vimbldonu 2026. čak su odbili poziv da sede u prestižnoj Kraljevskoj loži, smatrajući da to nije za njih. Siner je o tome govorio i javno.

-Znam svoje roditelje i pitao sam ih da dođu u Kraljevsku ložu, ali bilo je to nemoguće. O tome i nema razgovora. Imaju druge stvari da rade i razumem ih - rekao je Siner posle meča protiv Džensona Bruksbija.

Umesto toga, radije prate sina sa tribina, iz njegovog "boksa" ili ostaju kod kuće, a Siglinde je više puta priznala da zbog treme često ne može da odgleda njegove mečeve do kraja. 

Kada je osvojio trofej na Australijan Openu 2024. godine, Siner se zahvalio roditeljima: 

-Voleo bih da svako ima roditelje kao što su moji.  Uvek su mi dopuštali da izaberem svoj put i nikada nisu vršili pritisak na mene. 

 