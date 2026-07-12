Janik Siner je odbranio titulu na Vimbldonu pošto je u finalu savladao Aleksandra Zvereva sa 3:1 u setovima.

Posle meča je je usledila ceremonija, a govor je najpre održao poraženi finalista.

- Prvo, Janiče, ne volim te više! Izgubio sam od tebe devet puta zaredom... (smeh). Naravno, prvo čestitke Janiku, opet je pokazao zašto je najbolji na svetu. Bilo je lepo deliti Centralni teren s tobom, to je velika čast. Nije mi pošlo za rukom, ali čestitam - rekao je Zverev.

- Čestitam i Janikovom timu, vi ste počeli izvan Top 10 i došli do toga da ste prvi na svetu i grend slem šampioni. Ovo je sve timski napor i Janik će sigurno to prvi priznati. Čestitam i vama.

Dotakao se i svog tima.

- I mom timu... Imali smo veoma dobra dva meseca, uprkos porazu danas, bila su to dva izuzetna meseca. Nikada nismo ušli u četvrtfinale Vimbldona dosad, a sada smo u finalu. Sa 29 godina sam prvi put verovao da mogu da osvojim ovaj trofej, zahvaljujući i vama.

Imao je poruku za publiku

- Želeo bih da se zahvalim i publici na dve neverovatne nedelje. Svaki put kada sam igrao teren je bio pun i nikada nisam osetio takvu podršku na Vimbldonu ranije. Stvarno to cenim i vi ste veliki deo toga što sam ušao u finale.

O lepoti igranja na Vimbdlonu:

- Veoma je posebno igrati na Centralnom terenu, a razlog je i Kraljevska loža. Vidim mnogo izuzetnih ljudi pred svaki meč. Ovo je najjedinstveniji teren na celom svetu. Stvarno je posebna stvar ta loža i ogromna je čast igrati na ovom terenu, toliko je jednostavno - zaključio je Saša Zverev.