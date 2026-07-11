Samo nekoliko dana nakon bolnog poraza od Novaka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona, Feliks Ože-Alijasim doneo je jednu od najvećih odluka u dosadašnjoj karijeri

Kanadski teniser završio je saradnju sa francuskim stručnjakom Frederikom Fontanom, koji ga je trenirao gotovo punih deset godina.

Vest je iznenadila tenisku javnost, posebno jer Ože-Alijasim trenutno igra najbolji tenis u karijeri. Četvrti teniser sveta nikada nije bio bolje plasiran na ATP listi, pa se njegov potez tumači kao pokušaj da napravi završni iskorak ka samom vrhu svetskog tenisa.

Zanimljivo je da je Kanađanin imao priliku da promeni trenera i u periodu kada su rezultati bili znatno slabiji, između kraja 2023. i završetka 2024. godine, ali je tada odlučio da zadrži kontinuitet.

Rastanak je objavio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

-Posle skoro deset godina zajedničkog rada, odlučili smo da Vimbldon bude moj poslednji turnir sa Frederikom u ulozi trenera. Danas želim da mu zahvalim uz ogromno poštovanje, divljenje i zahvalnost za posvećenost i strast koje je svakodnevno ulagao u moj razvoj - napisao je Feliks na Instagramu.

Ože-Alijasim je istakao da je Fontan bio mnogo više od trenera.

-Od moje 16. godine vodio je moj razvoj i pomogao mi da doživim neke od najlepših trenutaka u ovom sportu. Bio je uz mene i u najtežim periodima karijere, kada mi je upravo njegova smirenost, mudrost i podrška pomogla da prevaziđem izazove.

Na kraju je poručio da je Fontan imao veliki uticaj i na njegov život van terena.

-Kada pogledam unazad, mogu da kažem da je, osim što je bio vrhunski trener, bio i pravi mentor tokom mog odrastanja. Hvala ti na svemu što si učinio za mene. Ne bih bio igrač kakav sam danas bez tebe. Želim ti mnogo sreće u svemu što te čeka - zaključio je Kanađanin.