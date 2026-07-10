Najbolji teniser sveta, Janik Siner plasirao se u finale Vimbldona, pošto je sa 3:0 u setovima slavio protiv Novaka Đokovića.

Odigrao je Siner praktično bez greške ovaj meč, ne dozvolivši najboljem svih vremena da ga ozbiljnije ugrozi ni jednog trenutka.

Osim samog plasmana u finale, i odbrane još 400 bodova, Italijan je ovom pobedom došao i do značajne novčane nagrade.

Naime, plasmanom u finale Vimbldona, Janik Siner je osigurao najmanje 1.800.000 funti, koliko će osvojiti poraženi u finalu, dok će u slučaju potencijalne odbrane pehara, Siner prihodovati čak 3.600.000 funti.

Osim toga, Siner će u finalu igrati i za odbranu 800 bodova, s obzirom na to da je prošle godine osvojio trofej.