Meč je obeležio Kilijan Mbape koji je najpre promašio penal, ali se onda iskupio tako što je postigao gol, pa potom upisao i asistenciju. Ipak, u 77. minutu se požalio na povredu, pa je bio primoran da napusti igru.

"Trikolori" su i pre četiri godine na Mundijalu u Kataru savladali Maroko u polufinalu istim rezultatom.

Selekcija Francuske je imala šansu da do gola dođe i iz penala u 28. minutu, ali je udarac Mbapea sa "bele tačke" odbranio golman Maroka Jasin Bunu.



Utakmicu je bolje započela reprezentacija Francuske, koja je već u četvrtom minutu imala dve odlične šanse. Prvo je šut iz daljine Mbapea, koji je išao u donji levi ugao gola Maroka, odlično odbranio Bunu, da bi golman afričke selekcije ponovo sjajno intervenisao kod udarca glavom Dajoa Upamekana.



Selekcija Francuske je nastavila da napada i u 18. minutu ponovo zapretila udarcem glavom, ovog puta Dembelea, čiji je šut završio pored leve stative gola Maroka.



Glavni sudija Argentinac Fakundo Teljo je u 25. minutu dosudio penal za reprezentaciju Francuske, nakon što je Nusair Mazraui klizećim startom u svom kaznenom prostoru srušio Mbapea. Jedanaesterac je izveo upravo Mbape, čiji je udarac sa "bele tačke" sigurno odbranio Bunu, uhvativši "živu" loptu.



Francuski fudbaleri su nastavili da budu opasniji i u nastavku prvog poluvremena. Udarac Dezirea Duea iz dobre pozicije u 35. minutu je odlično odbranio Bunu, da bi Luka Dinj u drugom minutu nadoknade vremena šutem iz daljine pogodio prečku gola Maroka.



U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, pa je rezultat nakon 45 minuta igre bio nerešen 0:0.



Prvu dobru šansu u drugom poluvremenu imala je reprezentacija Francuske u 55. minutu, kad je snažan udarac iz daljine Duea sigurno odbranio Bunu.



Francuzi su samo minut kasnije ponovo zapretili, ovog puta preko Mbapea, koji je primio sjajno dodavanje Majkla Olisea i u situaciji "jedan na jedan" sa Bunuom loptu poslao preko gola Maroka. Ipak, čak i da je kapiten Francuske postigao gol u toj situaciji, on bi bio poništen, jer se pri dodavanju Olisea Mbape nalazio u ofsajdu.



Selekcija Francuske je do vođstva došla u 60. minutu golom Mbapea, koji je sjajnim udarcem sa 16 metara udaljenosti savladao Bunua.



Reprezentacija Francuske je samo šest minuta kasnije uvećala svoju prednost pogotkom Dembelea, koji je, nakon dobrog driblinga, udarcem u donji desni ugao gola Maroka savladao Bunua.



U 77. minutu je zbog povrede iz igre morao da izađe kapiten i najbolji strelac Francuske Kilijan Mbape, umesto kog je na teren ušao Žan-Filip Mateta.



Nakon dugog perioda bez prave šanse, selekcija Maroka je u 83. minutu uputila svoj prvi šut u okvir gola. Azedin Unai je udarcem iz daljine pokušao da savlada Majka Menjana, ali je golman Francuske ipak dobro odbranio njegov udarac.



Reprezentacija Maroka je do sledeće dobre šanse došla već u narednom minutu. Ašraf Hakimi je centaršutem iz kornera u kaznenom prostoru Francuske pronašao Neila El Ajnauija, koji je udarcem glavom zatresao samo spoljni deo mreže gola evropske selekcije.



Sledeću dobru priliku imala je selekcija Francuske u 87. minutu, kad je udarac Bredlija Barkole dobro odbranio Bunu, koji je izbacio loptu za korner.



Dembele je centaršutem iz tog kornera u petercu Maroka pronašao Matetu, koji je udarcem glavom poslao loptu preko gola afričke selekcije.



Mateta je u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena imao još jednu dobru priliku da dođe do gola, ali je loše zahvatio loptu, nakon čega je njegov udarac lako odbranio Bunu.



U nastavku utakmice nije bilo više pogodaka, pa je Francuska plasman u polufinale izborila pobedom od 2:0.



Reprezentacija Francuske će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Španije i Belgije.

FRANCUSKA - MAROKO 2:0 (0:0)

Stadion: Žilet (Boston)

Sudija: F. Teljo (Argentina)

Kraj! Pobeda Francuske!

90. minut - Igraće se još šest minuta.

83. minut - Unahi je šutirao sa ivice kaznenog prostora, Menjon odbranio. Bio je to prvi šut u okvir gola Marokanaca.

76. minut - Mbape izlazi iz igre, Mateta ulazi. Požalio se Mbape na povredu i nije bio u stanju da nastavi meč.

66. minut - Goooool! Dembele je duplirao prednost! Dominacija Francuza!

60. minut - Goooool! Mbape donosi vođstvo Francuzima sjajnim golom!

52. minut - Bolja igra Maroka u nastavku.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Poluvreme, golova nema!

42. minut - Opao je malo ritam u finišu prvog poluvremena.

36. minut - Neverovatan je golman Maroka! Neoprezan je bio Buadi, oteo mu je loptu Dezire Due i stuštio se ka golu Maroka, mogao je i bolje da šutira, ali je golman afričke selekcije svakako sjajno intervenisao.

29. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

28. minut - Užasan penal je izveo Mbape, lako je Bunu odbranio!

25. minut - Penal za Francusku! Mazraui je pokosio Mbapea u kaznenom prostoru!

19. minut - Centrirao je Due, a Dembele glavom šutirao, no nije tu bilo velike opasnosti za Bunua.

10. minut - Oslobodili su se pritiska fudbaleri Maroka.

4. minut - Preti Francuska preko Mbapea, dobar njegov udarac sa nekih 17,18 metara, brani Bunu i šalje loptu u korner. Nova prilika, sada je Dembele pokušao i ponovo brani Bunu.

1.minut - Utakmica je počela!

20.59 - Ovo će biti repriza polufinala od pre četiri godine. Tada je Francuska slavila rezultatom 2:0.

20.57 - Sa druge strane, Marokanci su posle dobrih partija u grupnoj fazi i početnog remija protiv Brazila, nastavili sa hrabrim igrama i u nastavku takmičenja. Prvo su eliminisali Holandiju posle boljeg izvođenja penala, da bi domaću selekciju Kanade lako savladali sa 3:0.

20.56 - Francuska je među osam najboljih stigla zabeleživši svih pet pobeda. Osim tri trijumfa u grupnoj fazi, usledile su i pobede protiv Švedske 3:0 u šesnaestini, i 1:0 protiv Paragvaja u osmini finala.

20.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Francuska i Maroko. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Bostona.