Drugo po redu četvrtfinale Mundijala 2026. donosi prvi takmičarski okršaj Španije i Belgije posle skoro 17 godina, kad su se suočili u kvalifikacijama za SP 2010. „Furija“ je tad oduvala „đavole“ - 5:0!

Španci su golom Mikela Merina savladali Portugalce 1:0 i izborili ovo četvrtfinale, prvo na šampionatu sveta otkako su ga osvojili u Južnoj Africi. I naravno, ne žele da stanu, mada su na drugoj strani izabranici Rudija Garsije u jednom od derbija „evropskog Mundijala“, silno motivisani posle prašenja zadnjice Amerikancima (4:1). Uz to, Belgijanci su produžili niz bez poraza na 18 utakmica!

Lamin Jamal (18) dosad se nije proslavio na turniru u SAD, Meksiku i Kanadi. Možebiti i zbog povrede, koju je zalečio neposredno pred start prvenstva. Samo jedan gol, u pobedi 4:0 protiv Saudijske Arabije, i nijedna asistencija, premalo je za igrača koji vredi 200 miliona evra. Doduše, odigrao je samo jednu celu utakmicu, ovu poslednju u osmini finala šampionata za koji ovde imate sve na jednom mestu.

Vreme je ipak da superklinac zablista na Mundijalu, u to veruje njegova devojka Ines Garsija, koja u Americi nosi dve ogrlice - jedna ima inicijale „LY“, a druga 10, 19, 27 i 41, brojeve koje Jamal nosio na dresu tokom karijere.

„Ljubavi moja, uradi šta je potrebno da stigneš do finala. Čuješ li me? Šta je potrebno“, napisala je 20-godišnja lepotica koja uživo bodri dečka. I Španiju, naravno.