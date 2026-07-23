"Gaučosi" nisu uspeli da odbrane titulu pošto su izgubili od Španije posle produžetaka sa 1:0.

Lionel Mesi i drugovi su odigrali meč za zaborav, a posle finalne utakmice su se pojavile teorije zavere kako se nešto desilo u svlačionici što je potpuno poremetilo ekipu.

Nekadašnji reprezentativac Argentine Anhel di Marija takođe smatra da nešto nije bilo u redu.

- Ljudi će reći da je to bila samo fudbalska utakmica, ali iz svega što sam video, nikada nije delovalo tako. Bio sam ranije u toj svlačionici i verujte mi, znam kada nešto nije u redu sa mojim saigračima. Ne treba da vam neko kaže - to se vidi po njihovim licima, po tišini i načinu na koji se ponašaju. Nešto definitivno nije bilo kako treba pre tog finala - rekao je Di Marija.

Dodao je da je kod pojedinih igrača primetio emocije koje su prevazilazile uobičajeni pritisak igranja za titulu svetskog prvaka.

- Video sam emocije koje su bile mnogo veće od pritiska jednog finala. Neki od momaka delovali su mentalno iscrpljeno i pre prvog zvižduka. Neću nikoga da optužujem niti da upirem prstom, ali svako ko je prošao kroz takve situacije razumeće zašto ta predstava nije bila prava slika Argentine.

Proslavljeni fudbaler smatra da su navijači zaslužili više, kao i sami fudbaleri koji su godinama davali maksimum za nacionalni tim.

- Navijači su zaslužili bolje, kao i igrači koji su uvek ostavljali srce na terenu za grb Argentine. Šta god da se dogodilo iza zatvorenih vrata, nadam se da će jednog dana cela istina izaći na videlo. Do tada mogu samo da kažem da se moja ljubav prema Argentini nikada neće promeniti. Padali smo i ranije, ali smo uvek uspevali da ustanemo. Argentina zauvek - zaključio je Di Marija.