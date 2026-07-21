Fudbalski savez Argentine i pojedini reprezentativci te države će se suočiti sa istragom zbog ružnih scena na kraju finala Svetskog prvenstva protiv Španije, potvrdila je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA), a prenosi Bi-Bi-Si (BBC).
Kako navodi Bi-Bi-Si, disciplinski odbor FIFA imenovao je disciplinskog i etičkog tužioca da proceni šta se dogodilo posle poslednjeg sudijskog zvižduka na stadionu MetLajf u Njujorku/Nju Džerziju. Dodaje se da svaki igrač ili trener umešan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, a Fudbalskom savezu Argentine (AFA) preti novčana kazna.
Posle poraza od Španije, članovi argentinskog tima, među kojima i neki treneri, sukobili su sa španskim igračima dok su oni slavili osvajanje pehara "zlatni globus".
Argentinski reprezentativci Nauel Molina, Leandro Paredes, Tijago Almada i pomoćni trener Roberto Ajala su bili umešani u incidente.
FIFA je prvobitno objavila da je Paredesa isključio sudija Slavko Vinčić pošto je uhvatio za grlo španskog igrača Erika Garsiju i odgurnuo ga. Međutim, Paredesov crveni karton je ubrzo potom izbrisan iz službenog zapisnika o utakmici, a FIFA je Bi-Bi-Si-ju potvrdila da u to vreme nisu preduzete disciplinske mere protiv Argentinca.
U samom finišu utakmice, sudija Vinčić je isključio argentinskog fudbalera Enca Fernandeza, igrača londonskog Čelsija, zbog grubog starta nad španskim tinejdžerom Pauom Kubarsijem koji je proglašen za najboljeg mladog igrača Mundijala.
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