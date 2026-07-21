Kecmanović je 2020. godine osvojio ovaj turnir u Austriji, ali sada nije posle 110 minuta igre morao da se oprosti od daljeg nadmetanja.

U odlučujućem setu nije imao prilika da prelomi priču u svoju korist, iako je mogao možda da je prolongira. Argentinac je sa duplim brejkom na kraju stigao do trijumfa.

Ostaće Miomir izvan Top 50 od ponedejka, ali je već dugo na klackalici i iz sedmice u sedmicu izlazi i ulazi u tu odabranu družinu belog sporta.

Sa druge strane, Baez nastavlja takmičenje i u osmini finala će igrati protiv Artura Rinderkneša.