Australijanac je ovog vikenda u Rio de Žaneiru, gde učestvuje na novoj stanici UTS egzibicije Patrika Muratoglua, a u razgovoru za "Tennis Majors" izdvojio je mečeve protiv Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

-Igrao sam protiv Federera u Majamiju 2017. godine i to je bila jedna od najluđih atmosfera koje sam ikada doživeo. Protiv Federera u Ženevi takođe, verovatno je bilo još luđe, velika borba u tri seta - rekao je Kirjos.

Posebno pamti i duel sa Nadalom u Akapulku.

-Protiv Nadala u Akapulku, i to je bilo ludilo. Tako da sam navikao da igram u neprijateljskom okruženju - dodao je.

Kirjos priznaje da je tokom karijere uživao u ulozi igrača koji provocira publiku i rivale.

-Ljudi znaju da sam tu da se takmičim, ali i da napravim zabavnu i električnu atmosferu. Mislim da sam na početku karijere voleo da igram negativca. Voleo sam da budem loš momak i voleo sam da nerviram ljude - rekao je Kirjos.

Ipak, tvrdi da danas na sve to gleda drugačije.

-Sada samo uživam u svakom aspektu toga - poručio je Australijanac.