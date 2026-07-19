Fudbalska reprezentacija Francuske je na neslavan način završila takmičenje na Svetskom prvenstvu. Mnogi su "trikolore" videli kao šampione, ali su oni na kraju završili kao četvrti, što je rezultat koji nikoga ne zadovoljava.

Sve je kulminiralo u meču za treće mesto protiv Engleske koja je slavila sa 6:4. Francuzi su odigrali sramotno prvo poluvreme posle kojeg su Englezi vodili 4:0. U nastavku je tim Didieja Dešana prišao na 3:4 i najavio dramu, ali nije uspeo da ispravi užasan pristup iz prvog dela.

Posle meča u Majamiju je iskusni vezista Adrijen Rabio odlučio je da javno udari po saigračima.

- Danas sam video ponašanje kakvo nikad pre nisam video. Za ovakvu utakmicu to je neprihvatljivo - rekao je Rabio.

Bio je besan zbog potpunog nedostatka truda većine igrača u prvih 45 minuta.

- Nikad u životu nisam video ovakvo ponašanje. Bili smo sramotni u prvom poluvremenu. To je razočaranje, jer je ovo bila poslednja utakmica na kojoj smo mogli da ostavimo dobar utisak.

Otkrio i šta se dešavalo iza zatvorenih vrata na pauzi, ne krijući da je ekipa bila potpuno beskrvna nakon eliminacije u polufinalu.

- Bilo je mnogo razočaranja nakon poraza od Španije u polufinalu, ali ostao je još jedan posao koji je trebalo da se završi i ne možemo tek tako da se opustimo. Razgovarali smo na poluvremenu i rekli da moramo da pokažemo malo ponosa! Stvari su bile mnogo bolje u drugom poluvremenu, jer je kretanje i ponašanje u prvom bilo nedopustivo - poručio je Rabio.