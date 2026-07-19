Legendarni selektor bio je u suzama dok je posle poraza od Engleske rezultatom 6:4 govorio o utakmici, svojoj odgovornosti i godinama provedenim uz nacionalni tim.

Francuska je odigrala katastrofalno prvo poluvreme i na odmor otišla sa četiri gola zaostatka, ali je u nastavku uspela da priđe na 4:3 i propusti dve prilike za izjednačenje.

-Očigledno je da je ovo poraz. Imali smo užasno prvo poluvreme, ali smo dobro reagovali. Imali smo dve prilike da izjednačimo na 4:4. Posle toga smo krenuli još više napred, što je ono što znamo da radimo - rekao je Dešan.

Francuski stručnjak preuzeo je odgovornost za loš početak svoje ekipe.

-Nažalost, moja je greška. Nisam uradio ono što je trebalo u prvom poluvremenu.

Uprkos porazu, Dešan je pokušao da pronađe pozitivne stvari u nastupu i kompletnom turniru svoje reprezentacije.

"Barem je bilo nečega pozitivnog, iako poraz boli. Uspeli smo da uradimo neke dobre stvari i nije sve bilo loše. Imamo grupu sa pravim fudbalskim talentom i mladim igračima koji će napredovati. Ova ekipa poseduje sve što je potrebno za ostvarivanje veoma dobrih rezultata".

Ipak, nije skrivao razočaranje zbog toga što njegov mandat nije završen osvajanjem bronzane medalje.

-Naravno da postoji razočaranje. Više bismo voleli da smo završili na trećem mestu.

Govoreći o poslednjim nedeljama sa reprezentacijom, Dešan nije mogao da zadrži suze.

-Bila je to divna avantura na ličnom nivou. Poslednjih nekoliko nedelja sa ovim igračima bilo je prelepo. Želeli smo da stvorimo emocije. Ovo je Svetsko prvenstvo i ne postoji ništa lepše.

Dešan je zahvalio saradnicima, igračima i svima koji su tokom njegovog mandata bili uz nacionalni tim.

-Čujem mnogo reči zahvalnosti, a i ja želim da zahvalim velikom broju ljudi. Imao sam veoma stručan štab. Tu su bili izbori igrača, ljudski izbori i želja da se dostigne najviši mogući nivo.

Za kraj je emotivno govorio o dresu francuske reprezentacije, koji je nosio kao igrač, kapiten i selektor.

-Želeo sam da reprezentacija Francuske ostane na vrhu. Nema ništa lepše od toga. Ovaj dres nosio sam 25 godina. Prelep je - zaključio je Dešan kroz suze.